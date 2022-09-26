Победить Россию чужими руками. Британия стала вторым донором Украины после США

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Новости Украины

На днях в западных СМИ прошла информация о планах Лондона выделить на военную помощь киевскому режиму более 2 миллиардов фунтов. Таким образом, Британия все больше выходит на первый план в неформальном западном консорциуме по внешнему управлению Украиной. И состоявшаяся в Лондоне ротация правительства консерваторов с заменой Бориса Джонсона на Лиз Трасс если и влияет на этот процесс, то лишь в сторону его ускорения.

Для сравнения – стоимость предыдущего пакета военной помощи от Лондона, переданного во время третьего и последнего визита в Киев Бориса Джонсона еще 24 августа, составила всего 54 млн фунтов стерлингов. В него входили 850 микробеспилотников Black Hornet и барражирующих боеприпасов, разработанных специально для выявления приближения сил противника.

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Тогда же Джонсон заявил, что эта поставка «позволит Украине лучше отслеживать и нацеливаться на российские войска». Причем, как хвастливо добавил бывший британский премьер, научиться применять такие беспилотники можно за 20 минут.

И вот теперь политику Джонсона продолжила Трасс:

«Мы не успокоимся, пока Украина не победит. В нынешний, решающий, момент конфликта обещаю, что мы продолжим поддержку и будем увеличивать нашу военную помощь Украине столько, сколько потребуется», – объявила она во время своего выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

Первый шаг в указанном направлении уже сделан. Украина в следующем году получит дополнительно к уже ассигнованному оружия на 2,3 миллиарда фунтов (около 2,6 млрд долларов), сделав Лондон, таким образом вторым по значимости донором Незалежной после США.

Трасс призвала остальной Запад последовать ее примеру, усилив поддержку Киева после последних успехов ВСУ и напутствовала своих украинских протеже в том духе, что: «Москва должна покинуть всю Украину, включая оккупированный в 2014 году полуостров Крым».

А до тех пор – никаких переговоров, и только вперед.

Более конкретную информацию о британском участии в натаскивании украинцев можно узнать из сообщения Генштаба ВСУ, отчитавшегося о том, что Британия провела военные учения среди 27 000 украинских военнослужащих, а также предоставила сотни ракет, пять систем ПВО, 120 бронированных машин и другое оборудование.

У Залужного также утверждают, что на прошлой неделе по линии Лондон-Киев была осуществлена крупнейшая коммерческая транспортировка боеприпасов со времен Второй мировой войны. В ближайших планах – получение от Великобритании шести подводных дронов для обнаружения мин.

«Великобритания передаст шесть подводных дронов – охотников за минами, а также обеспечит соответствующее обучение, чтобы помочь Украине очистить береговую линию», – информирует в Facebook украинский генштаб.

Три автономных минно-изыскательских аппаратов предоставят со складов британской армии, а еще три приобретут у британского ВПК.

«Легкий автономный аппарат предназначен для использования на мелководных побережьях, эффективно работает на глубине до 100 м для выявления, локализации и идентификации мин с помощью набора датчиков, чтобы ВМС ВС Украины могли их уничтожить», – отмечают в Генштабе ВСУ, добавляя, что в ближайшие месяцы Royal Navy совместно с Пентагоном научат украинских специалистов пользоваться этими аппаратами.

В Киеве вполне осознают причины такой щедрости Туманного Альбиона – Украина для него лишь подвернувшийся под руку инструмент для усиления собственных позиций.

«Трасс была министром иностранных дел и вместе с Борисом Джонсоном является соавтором британской внешней политики последних лет. Один из главных принципов этой политики состоит в том, чтобы вернуть Британию на самые высокие лидерские позиции. Ведь долгое время Британия выглядела как союзник США и в определенной степени была в тени Соединенных Штатов. Но во времена Джонсона все увидели, что Британия – отдельный игрок в международной политике и один из самых ярких лидеров. Думаю, что Трасс такого подхода и дальше будет придерживаться», – говорит украинский эксперт Владимир Воля.

Политолог не исключает, что уже до конца нынешнего года начатая при Джонсоне военно-тренировочная миссия для ВСУ может быть расширена, а с января следующего года британская военная помощь станет еще масштабнее.

С такими прогнозами можно согласиться – пока что ничего не говорит о том, что англосаксы изменили своим прежним планам насчет России. Последнюю они рассчитывают победить чужими руками, максимально подкармливая специально натасканного для этого желто-блакитного пса. Тем не менее, не стоит сбрасывать со счетов и возможность прямого военного столкновения России с силами НАТО – это произойдет в том случае, если в альянсе посчитают собственные риски минимальными.

Надеюсь, не надо пояснять, при каком именно варианте развития событий НАТО минимизирует свои риски. Мяч теперь на стороне России – ей важно конвертировать ресурсный потенциал начавшейся мобилизации в успехи на фронте, закончив, наконец, донбасскую операцию и перейдя в решительное наступление на николаевском направлении.

Без этого говорить даже о минимальном контуре безопасности для новых регионов РФ просто не приходится – враг все еще стоит опасно близко к Донецку и Херсону.