Под Лисичанском союзные войска РФ и ЛДНР нанесли ощутимый урон подразделениям зарубежных наемников

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Новости Украины

Во время недавних боев за Лисичанск российские военные и союзные им подразделения из ЛНР и ДНР уничтожили и взяли в плен большое количество иностранных наемников.

Об этом стало известно из источников в российской армии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности, речь идет о так называемом «Грузинском национальном легионе», который понес тяжелые потери, а также «бригаде имени Кастуся Калиновского», в котором числятся в основном наемники из Белоруссии.

Среди сдавшихся и уничтоженных боевиков – военные преступники, виновные в истязаниях и убийствах российских военнопленных под Киевом. В соцсетях и грузинских СМИ сообщают имена ликвидированных наемников – это Николоз Шанава, Давид Менабдишвили, Гия Бериашвили, Давид Ратиани, Давид Гобеджишвили, Бахва Чикобава, Николоз Харава.

«Добыта ценная информация о составе подразделений грузинских неонацистов. Боевики в страхе разбегаются, пытаясь спасти свои жизни, но спецподразделения ВС РФ идут по их следу и методично уничтожают. Все, кто причастен к военным преступлениям, понесут заслуженное наказание», – сообщил источник.

Ранее объявленный в розыск российскими правоохранителями командир «Грузинского национального легиона» Мамука Мамулашвили заявил, что под его руководством воюют представители более 30 национальностей. Больше других представлены боевики из Грузии, Великобритании и США.

Также Мамулашвили похвастался, что его подопечные концентрируются на убийствах офицеров российской армии.