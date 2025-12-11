Распри в НАТО выходят на новый уровень: США объявлены угрозой нацбезопасности

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Внутри Североатлантического альянса обостряются противоречия.

Об этом сообщает агентство «Блумберг», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Датское разведывательное агентство впервые назвало США потенциальной угрозой безопасности, что свидетельствует об изменении отношения скандинавской страны к своему близкому союзнику на фоне геополитических трений вокруг Гренландии», – говорится в публикации.

Агентство ознакомилось с прогнозом датской разведки на 2025 год.

Датская служба военной разведки — одно из двух ключевых разведывательных агентств страны — заявила, что США все чаще ставят во главу угла собственные интересы и «теперь используют свою экономическую и технологическую мощь как инструмент силы, в том числе и по отношению к союзникам и партнерам».

«США используют экономическую силу, включая угрозы высокими тарифами, для навязывания своей воли и больше не исключают применения военной силы, даже против союзников», – тревожится датская разведка.

Наряду с США угрозами для Дании названы Россия и Китай.

Ранее Трамп анонсировал присоединение Гренландии к США.

«Мы получим Гренландию. Да, 100%», — заявил он.

При этом президент США добавил, что есть высокая вероятность осуществления этого без применения военной силы, но подчеркнул, что «ничего не снимает с повестки».