Порошенко ударил Лукашенко в спину. В Минске запоздалое прозрение

12.03.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Журналист белорусского государственного телевидения Григорий Азаренок записал обращение к украинскому народу с резкой критикой властей соседнего государства. Таким образом он отреагировал на то, что принадлежащий бывшему украинскому президенту – олигарху Петру Порошенко телеканал «Прямый» показал фильм «Золотое дно» польского блогера Степана Путилы («Нехта»), координирующего белорусские протесты из Варшавы. Фильм посвящен дворцам-резиденциям президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Азаренок назвал Украину «страной нищего и вымирающего народа и гордонов у власти», фильм Путило – «поделкой польского безусого скопца», а Петра Порошенко – бывшим «надзирателем за американским штатом Постмайданная Украина» и «гуманным конфетным олигархом, который учит нас свободе слова и правам человека».

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«Украинцы, родные наши братья, как вы терпите эту власть – бесконечную ярмарку разврата и роскоши на вашей крови. Вы выходили на Майдан бороться против коррупции. Победили? Да Янукович бомж по сравнению с тем, кто пришел после. Они распродали всю страну – землю, заводы, порты, девушек. Они превратили цветущую страну в пиратский Бандеростан. Ваших детей товарными масштабами продают на органы, а девушек поставляют в европейские бордели чуть ли не официально. Бедная, бедная наша Украина – страна Гоголя и Булгакова, страна великих киевопечерских святых. Что с тобой сделали эти гордоны?!» – сказал Азаренок.

Он подверг критике и нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, рейтинги которого опустились «ниже плинтуса, как после некачественной «Виагры».

«Вы думаете, что выбрали нового президента? Нет, вам назначили нового гауляйтера – комика и шута, кривляющегося клоуна, который не выполнил ни одного своего обещания, который дальше ведет Украину в пропасть, который готов продать ее уже и Турции, и Британии. Может, телеканал «Прямой» покажет, как вы в нарушение в нарушение всевозможных договоренностей готовили и проводили в Белоруссии спецслужбистскую провокацию? Выманивали россиян, чтобы вбить клин между нами и нашими союзниками. Об этом расскажет «Биллингкэт», как бы ваш клоун не прыгал перед английскими джентельменами, они плевать на него хотели», – сказал Азаренок, намекая на задержание в августе прошлого года по Минском 33 россиян, якобы в результате провокации украинских спецслужб.

Белорусский журналист считает, что украинские власти испытывают зависть к «настоящему народному лидеру», которым является Александр Лукашенко.

«Украинцы, родные наши братья, вспоминайте своих великих атаманов, вспоминайте Тараса Бульбу: не помогут тебе, сынку, твои ляхи. Вспоминайте Сидора Ковпака, вспоминайте наше общее великое прошлое. Возвращайтесь в семью. И с вашими обидчиками мы непременно поквитаемся», – пообещал Азаренок.