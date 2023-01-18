Премьер Украины сообщил о «деструктивных последствиях» последнего российского удара
Очередной удар ВС РФ по объектам украинской генерации привел к серьезному дефициту мощности электроэнергии.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
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«Последняя ракетная атака России имела деструктивные последствия для украинской энергетики. Получили повреждения объекты генерации: один блок тепловой электростанции на востоке и восемь блоков тепловых электростанций на западе нашей страны. Повреждены три магистральные подстанции и одна воздушная линия.
Это привело к росту дефицита мощности в энергосистеме, что заставляет каждый день, начиная с 15 января, применять аварийные отключения», – сказал Шмыгаль.
При этом он утверждает, что «энергосистема выстояла, осталась цельной и управляемой».
В свою очередь директор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко сообщил в своем блоге, что дефицит электроэнергии «остается существенным», в частности Киев вчера имел ограничение в 952 МВт.
«Этих лимитов недостаточно, чтобы перейти из экстренных отключений, к плановым, стабилизационным. Графики бездействуют», – признал Коваленко.
Он добавил, что пока сложно сказать, удержится ли 18 января Украина в текущих графиках.
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