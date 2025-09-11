Признание нациста: Укро-музыканты перешли на «мову» не искренне, а от безысходности

Было бы очень смелым утверждать, что все украинские артисты, которые перешли на «мову» после 2022 года, сделали это искренне, а не под давлением «свидомых» активистов.

Об этом в эфире «Громадського радио» заявил украинский певец Альберт Цукренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Как пример он привёл историю с певицей Настей Каменских, обещавшей в начале СВО никогда не петь на «мове агрессора». А недавно с ней разорвал сотрудничество украинский бренд именно за песни и общение с публикой на русском языке.

«Может, более или менее искренне разделяла в начале, а потом ситуация изменилось, и произошёл откат. Ювелирный бренд с ней отказался сотрудничать. То есть пока что эта cancel culture работает. Как будет дальше, увидим. Думаю, что активная в этом плане часть общества значительно больше, чем была 10 лет, не говоря о 20 лет назад, когда людей, которые имели активную позицию в плане культурной войны, вообще считали фриками, какими-то психами и неадекватами.

Относительно этого существует абсолютный консенсус в активной части общества, и эта активная часть навязывает свою позицию всему обществу и креативному классу, индустриям шоу-бизнеса и т.д.», – вещал укро-музыкант.

«И здесь работает самоцензура у большинства артистов, даже если они не разделяют это мнение. Но они просто от безысходности, потому что в России они работать не будут, а здесь можно работать только на этих условиях. Не будем говорить об искренности каждого, в чужую душу не заглянешь. Но сейчас это такой общий вайб, общий тренд. Как будет дальше, зависит от общественно-политической ситуации, в которой окажется Украина после окончания войны», – рассуждал поющий нацист.

