Путин обвинил Лукашенко в конкуренции с «Газпромом» – Батька быстро оправдался

Елена Острякова.  
26.09.2025 16:27
  (Мск) , Москва
Просмотров: 335
 
Tехнологии, Белоруссия, Газ, Дзен, Общество, Политика, Россия


Президент РФ Владимир Путин считает, что БелАЭС создает конкуренцию «Газпрому», поскольку после ее открытия Белоруссия стала покупать меньше газа.

Об этом он заявил сегодня в Москве на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент РФ Владимир Путин считает, что БелАЭС создает конкуренцию «Газпрому», поскольку после ее открытия...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Вы создали конкурента для «Газпрома», который поставлял первичный энергоноситель. Беларусь покупала. Теперь, конечно тоже покупает, но потребности сократились», – посетовал Путин.

Лукашенко в ответ заверил, что Белоруссия не сократила объемы потребления российского газа, поскольку активно использует газовые электростанции для майнинга криптовалюты.

«У нас станции, которые были на газе в холодном режиме, мы там как раз разместили эти майнинги. Иностранцы платят деньги в бюджет, и эти станции работают. Поэтому мы у «Газпрома» будем закупать те же объемы. Я думаю, что «Газпром» в накладе не останется. Везде сегодня нужен природный газ», – сказал Лукашенко.

Путин посоветовал ему использовать избыточную электроэнергию для развития искусственного интеллекта.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить