Рада со скандалом назначила нового генпрокурора Украины

30.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Депутаты Верховной Рады утвердили Руслана Рябошапку на должность генерального прокурора, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сначала выступил уходящий генпрокурор Украины Юрий Луценко. Его отставку депутаты проголосовали единогласно за исключением одного члена фракции Петра Порошенко – супруги Луценко, которая сделала специальное заявление, что не может голосовать из-за конфликта семейных и государственных интересов.

Новый генпрокурор Рябошапка пообещал вернуть украденные коррупционерами у народа и государства деньги.

Однако не обошлось без скандала. Депутат от «Оппоплатформы» Нестор Шуфрич вспомнил, что дал слово каждое своё выступление напоминать о предвыборном обещании Зеленского посадить экс-президента Украины Петра Порошенко.

«Через 30 дней после сегодняшнего дня я обещаю, что каждое своё выступление буду завершать словами: «А Пётр Порошенко среди нас!» – заявил нардеп под смех в зале и аплодисменты.

Порошенко решил не оставаться в долгу и потребовал предоставить ему слово.

«Уважаемый пан президент, пан голова, уважаемые приглашённые, уважаемый будущий генпрокурор! Я подчёркиваю, что мы не должны превращать Верховную Раду в площадку перепалок и троллей.

Меня не интересует мнение пана Шуфрича как представителя оккупационной платформы, меня не интересует мнение пятой колонны Кремля в этом зале! Их не должно было тут быть!» – заявил обиженный экс-президент, которого поддержала истерично аплодирующая экс-спикер Рады Ирина Геращенко.

В результате голосования 312 депутатов выступили за кандидатуру Рябошапко, 26 были против и 25 воздержались. Все проголосовавшие против оказались нардепами «Европейской солидарности» Порошенко. Спикер Рады Дмитрий Разумков пожелал удачи новоизбранному генпрокурору.

Интересно, что Рябошапка воспитывает троих сыновей, все они – граждане Франции.