«Рисковый парень» – Мишустин сокращает аппарат российских чиновников

16.11.2020, Москва, Елена Острякова

Масштабная кампания по оптимизации штата госслужащих пройдет в России с 1 января по 1 апреля 2021 года.

Об этом премьер-минитр РФ Михаил Мишустин заявил сегодня на совещании с вице-премьерами, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Предлагаю начать оптимизацию системы управления с 1 января. И не растягивать, а провести ее за три месяца – до 1 апреля. Нужен не огромный, а рационально сформированный штат компетентных специалистов и четко определенная сфера ответственности каждого органа исполнительной власти.

Сейчас почти 20% должностей в министерствах и ведомствах остаются вакантными. Мы проанализировали работу всех федеральных органов исполнительной власти, которые находятся в ведении правительства, а также подведомственных министерствам и подготовили решения по их оптимизации», – сказал Мишустин.

В министерствах и региональных подразделениях сократят до 10% штата, а сэкономленные средства могут направить на повышение общего уровня зарплат чиновников.

«Все министерства и ведомства должны соответствовать рекомендованному стандарту. Их структура будет зависеть от численности всего ведомства. В центральных аппаратах, где около 20% вакансий, штаты должны быть сокращены на 5%. В территориальных органах ведомств, где свободных вакансий 18%, принято решение о сокращении штата в них на 10%.

Делать это будем в основном за счёт вакантных позиций. При этом сохранятся все финансовые ресурсы, в том числе материальное стимулирование, которое было до оптимизации», – сказал Мишустин.

Его инициатива встретила одобрительную реакцию у российских политологов.

«Поддержу премьера двумя руками. Вообще, рисковый он мужик. Да, дальше тянуть невозможно, неэффективность становится опасной и съедает существенную часть эффекта “цифры”. Но решиться на такое может далеко не каждый. Особенно сейчас, когда многие нацелились на выживание путем пересиживания.

Но борьба будет очень тяжёлой. Тут, конечно, не только воля понадобится, но и чисто организационный ресурс. Хотя, даже если получиться “просто взбодрить” публику, уже будет эффект.

Но, вообще, повторюсь, рисковый он мужик», – написал в своем телеграм-канале профессор Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев.

«Тихо, но быстро началась новая административная реформа: вслед за сокращением штатов следует оптимизация управленческих цепочек. Управленческий стиль Мишустина формируется, что называется, на глазах изумлённой бюрократической публики, привыкшей за последние годы к достаточно “сонному” руководству. Надеюсь, эти времена прошли», – прокомментировал реформу политолог Алексей Мухин. .

«Мишустин не останавливается на обновлении состава правительства и дает старт «административной реформе». В этом процессе не столь важно само сокращение аппарата. Вектор на унификацию остается одним из главных направлений премьера: четкое разделение зон ответственности, исключение дублирующих функций, единый порядок отчетности.

Не будет преувеличением сказать, что Мишустин был назначен на свой пост, в том числе для этого: устранить недостатки и излишки, которые неизбежно появляются в любой управленческой структуре в условиях длительного отсутствия перестановок», – написал в своем телеграм-канале политолог Марат Баширов.