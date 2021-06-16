Российские либералы поддерживают сборную Украины по футболу

16.06.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Российские либералы болеют за сборную Украины по футболу на нынешнем чемпионате Европы.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил киевский политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, даже российские спортивные комментаторы с симпатией относились к украинской сборной во время матча с Нидерландами.

«Мои друзья все-таки в основном в либеральном лагере. Ну, они как бы не воюют напрямую с Путиным, но имеют соответствующие симпатии. Они очень болели за украинскую команду, и я уверен, что таких большинство», – сказал эксперт.

«Больше того, я такой эпизод расскажу, очень маленький. У меня есть один добрый знакомый, который на ВВС работает. И он написал в Фейсбуке: «Слушай, я договариваюсь с этим [онлайн-кинотеатром] ОККО, они договорились, что получают право на трансляцию – и ни черта не видно. И начал искать, где можно просто поймать незаконно». И где, вы думаете, поймали? На Первом российском канале. И спокойно досмотрел футбол. Наши не показывали, на каком-то ТРК «Украина», где могли бы показать российский футбол – нет. А они показывают на ОРТ канале украинский футбол. Я бы даже сказал, что комментаторы тоже болели за украинскую команду, это видно было», – заявил Погребинский.

Отметим, что изначально матч сборных Бельгии и России был поставлен в сетку принадлежащего олигарху Ринату Ахметову ТРК«Украина», но затем его убрали. Тем не менее матч показали на украинском канале «Футбол 1», также принадлежащем Ахметову. Здесь же сегодня в 16-00 будет показан матч Россия – Финляндия.