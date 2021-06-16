16.06.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Политика, Россия, Спорт, Украина
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Российские либералы поддерживают сборную Украины по футболу

Новости УкраиныРоссийские либералы болеют за сборную Украины по футболу на нынешнем чемпионате Европы. Об этом...

Российские либералы болеют за сборную Украины по футболу на нынешнем чемпионате Европы.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил киевский политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, даже российские спортивные комментаторы с симпатией относились к украинской сборной во время матча с Нидерландами.

«Мои друзья все-таки в основном в либеральном лагере. Ну, они как бы не воюют напрямую с Путиным, но имеют соответствующие симпатии. Они очень болели за украинскую команду, и я уверен, что таких большинство», – сказал эксперт.

«Больше того, я такой эпизод расскажу, очень маленький. У меня есть один добрый знакомый, который на ВВС работает. И он написал в Фейсбуке: «Слушай, я договариваюсь с этим [онлайн-кинотеатром] ОККО, они договорились, что получают право на трансляцию – и ни черта не видно. И начал искать, где можно просто поймать незаконно». И где, вы думаете, поймали? На Первом российском канале. И спокойно досмотрел футбол. Наши не показывали, на каком-то ТРК «Украина», где могли бы показать российский футбол – нет. А они показывают на ОРТ канале украинский футбол. Я бы даже сказал, что комментаторы тоже болели за украинскую команду, это видно было», – заявил Погребинский.

Отметим, что изначально матч сборных Бельгии и России был поставлен в сетку принадлежащего олигарху Ринату Ахметову ТРК«Украина», но затем его убрали. Тем не менее матч показали на украинском канале «Футбол 1», также принадлежащем Ахметову. Здесь же сегодня в 16-00 будет показан матч Россия – Финляндия.


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