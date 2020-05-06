06.05.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Медицина, Россия
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Российское ТВ ответило на негодования Лукашенко


На следующий день после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил российский Первый канал в распространении фейков за простое цитирование релиза Всемирной организации здравоохранения по ситуации с коронавирусом, российские телевизионщики выдали в эфир реальную критику действий белорусских властей в период пандемии.

«Недавние пасхальные службы и республиканский субботник обернулись очередной вспышкой заболевания. Белоруссия уже на третьем месте во всей Европе по приросту выявленных случаев COVID-19 на душу населения. Хотя и эта официальная статистика у местных жителей не вызывает доверия», – говорится в репортаже.

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Корреспондент Алексей Кручинин побывал  на кладбище небольшого города Столбцы в 75 километрах от Минска и показал  обилие свежих могил. Он показал женщину, матери которой при подтвержденном коронавирусе причиной смерти указали сердечную недостаточность. Умершую хоронили в закрытом гробу.

Другой герой репортажа жалуется, что вторую неделю не может узнать результаты теста заболевшей жены, которая работала в инфекционном отделении больницы.

Кручинин напоминает, что, несмотря на предостережение ВОЗ, белорусские власти не закрыли предприятия, школы и рестораны, санкционировали многолюдные пасхальные службы и республиканский субботник.

В конце репортажа он дал фрагмент известного в Интернете видео, на котором врач из Витебска жалуется пациентам на то что «все отделения забиты короной».

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