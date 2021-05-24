Россия подарила Сербии десятки танков и бронетранспортеров

24.05.2021, Белград, Алексей Топоров

Накануне в казармах «Мия Станимирович» сербского города Ниш состоялась торжественная передача российской военной техники для нужд Войска Сербии.

Передача танков Т-72 МС и бронетранспортеров БРДМ-2МС произошла в рамках личных договоренностей президентов Владимира Путина и Александра Вучича.

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Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», в церемонии приняли участие министр обороны Сербии Небойша Стефанович, начальник Генерального штаба Войска Сербии генерал Милан Мойсилович, заместители министра обороны России генерал армии Николай Панков и генерал-полковник Александр Фомин, а также посол России в Сербии Александр Боцан -Харченко.

«Это дар Российской Федерации Войску Республики Сербия на сумму около 75 миллионов евро, который состоит из 30 бронетранспортеров БРДМ-2МС и 30 модернизированных танков Т-72 МС, на основе достигнутого в Сочи между двумя президентами Вучичем и Путиным договора.

Мы очень благодарны Российской Федерации, потому что это значительное усиление для сербской армии, – сказал Стефанович, напомнив, что ноябре минувшего года в Ниш уже прибыла первая часть этого российского дара – 11 танков и 10 бронетранспортеров. – Сегодня также будет возможность увидеть сотрудничество наших спецназовцев на полигоне Орешац, где вы увидите их совместную работу в борьбе с террористами. Российские десантники вместе с бойцами 72-й Специальной бригады выполнят заключительные упражнения, продемонстрировав все элементы своей подготовки и оснащенности».

Сербский министр обороны поблагодарил «наших друзей из Российской Федерации» и «министра Шойгу» за то, что российские спецподразделения прибыли в Сербию, и у их сербских коллег появилась возможность самым серьезным образом отработать тактику и приемы вместе с ними.

«Мы хотим сотрудничать со всеми, мы хотим иметь возможность учиться у лучших, и российский спецназ и члены российских подразделений, безусловно, таковы, – отметил Стефанович. – Я ожидаю продолжения процесса оснащения армии, я хочу, чтобы работа была еще более интенсивной, и теперь у нас есть возможность каждый год радовать тем, что сделала наша армия, новыми средствами, которыми она себя вооружила, а также новыми способностями, которые она приобрела», – заключил министр Стефанович.

В свою очередь российский посол Александр Боцан-Харченко отметил, что сегодняшний день показывает и еще раз доказывает, что сотрудничество между двумя странами, особенно военно-техническое, развито, крепко и имеет будущее.

«Военно-техническое сотрудничество, которое наилучшим образом осуществляется на основе согласия наших президентов, очень важно и само по себе создает хорошую и прочную основу для всестороннего сотрудничества между Россией и Сербией, – сказал Бокан-Харченко. – Россия будет способствовать укреплению суверенитета, целостности и обороноспособности Сербии и нейтрального статуса Сербии, поскольку «нейтральный статус должен уметь себя защитить».

Символично, что на церемонии передачи генерал Фомин вручил генералу Мойсиловичу ключ от танка. По этому поводу российский военный отметил, что сделан еще один успешный шаг в укреплении российско-сербского военно-технического сотрудничества. Он подчеркнул, что переданная Россией техника соответствует всем современным стандартам, и она усилит боевой потенциал сербской армии, позволив ей обеспечить свой национальный суверенитет.