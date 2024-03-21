Россия уводит из-под носа Украины комплектующие для дронов

Россия за год смогла кардинально переломить ситуацию с дронами разных типов на поле боя.

Так в эфире «Радио НВ» охарактеризовал ситуацию мобилизовавшийся в ВСУ волонтер Юрий Касьянов, занимающийся направлением БПЛА, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В начале этой войны мы оказались немножко, по сравнению с противником, в более выгодном положении, несмотря на то, что проигрывали постоянно эту гонку, потому что у нас в силу децентрализации разных процессов, армия была достаточно сильно насыщена коптерами типа «Мавик» для ведения разведки, коптерами со сбросами, потом у нас появились раньше, чем у противника FPV-дроны. На самом деле они появились еще в 14-м году и начали использоваться. Моя волонтерская группа делала такие коптеры еще в августе 2014 года, но массово они начали использоваться с начала 23-го года. Для противника это была большая неожиданность, мы имели некое преимущество, фору, учитывая, что у нас постоянная нехватка боеприпасов, нехватка тяжелой техники, порой даже современного стрелкового вооружения», – сказал волонтер.

«А потом случилось то, что должно было случиться – русские долго запрягают, но быстро едут. Мало того, что они купили «Шахеды», построили производство «Шахедов» и «Ланцеты» у них неплохо себя зарекомендовали. Они тут же смекнули, что за FPV-дронами будущее и начали не раздавать задание собирать дроны на кухнях, не ориентироваться на малосерийное волонтерское производство – они тут же начали перепрофилировать разные заводы или создавать заново. Даже хлебобулочный завод в Саратовской области перепрофилировали под производство дронов. Нанимать сотни и тысячи людей, учить их, вкладывать огромные деньги в закупку, порой скупая у нас перед носом в том же Китае вагонами комплектующие, и делать эти дроны. Такой уже серьезный поток – они серийные, проверенные, одинаковые, что немаловажно для бойцов… И в итоге к концу прошлого года мы стали серьезно отставать в области FPV-дронов. И FPV-дроны стали решающим оружием на фронте в ближней зоне», – заявил Касьянов.