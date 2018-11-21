СБУ планировала сжечь ЦИК ДНР во время выборов

21.11.2018, Донецк

В ходе выборов в Донецкой Народной Республике 11 ноября местными спецслужбами был задержан агент СБУ, планировавший закладку зажигательного устройства в урну с бюллетенями на одном из избирательных участков.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил пресс-офицер МГБ ДНР Михаил Попов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«МГБ ДНР в результате контрразведывательных мероприятий предотвращена диверсия СБУ, направленная на срыв выборов главы и депутатов Народного совета ДНР.

11 ноября 2018 года в подсобном помещении одного из избирательных участков задержан агент Службы Безопасности Украины при передаче устройства с зажигательной смесью члену участковой избирательной комиссии, который, в свою очередь, должен был заложить его в один из контейнеров, заполненный бюллетенями», – рассказал представитель спецслужбы.

По его словам, таким образом украинские спецслужбы планировали устроить пожар в здании ЦИК ДНР.

«Согласно замыслу СБУ, данное устройство, состоящее из электровоспламенителя и таймера, должно было сработать после транспортировки контейнера в Центральную избирательную комиссию и сбора там всех заполненных бюллетеней со всех избирательных участков ДНР, что повлекло бы за собой масштабный пожар и могло бы привести к многочисленным жертвам среди сотрудников избирательной комиссии», – отметил Попов.

Он рассказал, что вербовка местного жителя 1990 года рождения была проведена сотрудниками СБУ в одном из закрытых чатов в мессенджере Telegram, где происходило общение на политические темы.

«Установлено, что спецслужбы Украины обратили внимание на задержанного в анонимном закрытом чате мессенджера Telegram, в котором он в ходе переписки высказывался крайне негативно о ДНР и выборах главы и депутатов Народного Совета ДНР. Обозначив свою ведомственную принадлежность, предложили ему за денежное вознаграждение осуществить данную диверсию. Задержанный на данное предложение согласился.

Впоследствии, 11 ноября 2018 года он получил тайниковым способом устройство с зажигательной смесью, спрятанное в пакет из-под сока, и, заранее договорившись со своим знакомым из участковой избирательной комиссии, планировал его передачу в подсобном помещении одного из избирательных участков ДНР.

В связи с тем, что вся преступная операция и планы были известны оперативникам МГБ ДНР, удалось предотвратить эту диверсию и избежать многочисленных жертв среди мирного населения», – резюмировал пресс-офицер МГБ Республики.

В завершение пресс-конференции был проведен показательный эксперимент, в ходе которого сотрудниками МГБ ДНР был продемонстрирован принцип работы изъятого устройства, состоящего из электрического будильника и тюбика твердого из-под твердого клея, наполненного зажигательной смесью.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» приводил заявление официального представителя оперативного командования ДНР Даниила Безсонова о том, что украинское военное командование готовит диверсию на крупнейшем в ДНР химзаводе «Стирол» и последующее военное наступление на Горловском направлении.