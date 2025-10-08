Сбудутся самые апокалиптические прогнозы, украинскую энергетику обнулят – Копатько

Киев будет повышать ставки ударами по российской энергетике, и жёсткие ответы Москвы окончательно добьют ослабевшую за предыдущие годы украинскую энергоинфраструктуру.

Об этом на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил донецкий социолог Евгений Копатько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Не думаю, что задача ставилась строить эшелонированную оборону, для этого нет ни ресурсов, ни возможностей. И,  по большому счёту, закрыть все регионы Украины не получается, в лучшем случае Киев и Одессу, хотя там тоже много говорят о прилётах. Я думаю, и там будет не очень хорошо.

В вопросе об энергетической инфраструктуре, думаю, самые апокалиптические прогнозы будут реализованы. Тем более, она серьёзно подсела после ударов в прошлом году, – сейчас, думаю, это будет обнуляться.

Запад будет делать всё, чтобы ситуация эскалации продолжалась, вопрос, как будут защищены украинцы, их не интересовал изначально. Кого интересуют проблемы туземцев? Не для того товарищи затевали майдан и все войны», – сказал Копатько.

Он добавил, что в короткий промежуток надлежащих систем ПВО Украине не передадут, но будет поставлена задача нанести максимальный ущерб энергетике России.

«А Россия молчать не будет, она будет отвечать очень жёстко. Поэтому эскалация конфликта налицо, и как вывод – ни о каких переговорах в данный момент речи не идёт. И Зеленский, в принципе, добился своих целей в плане того, что никаких переговоров он и не хотел. Это даже вопрос не власти, а того, что есть определённый легион, которому мир этот не нужен, не для этого всё это затевали, повторюсь», – подчеркнул эксперт.

