Сербская экономика оказалась одной из лучших в мире

21.02.2020, Москва, Елена Острякова

Сербия присоединилась к группе самых быстрорастущих экономик мира. Экономика страны растет самыми быстрыми темпами, начиная с конца 2008 года.

Об этом пишет «Блумберг», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В то время как многие страны снизили прогнозы роста своих экономик, Сербия превзошла все прогнозы, благодаря внутренним факторам, в первую очередь, благодаря растущим инвестициям», – сказала глава Центробанка Йоргованка Табакович.

Валовой внутренний продукт Сербии в четвертом квартале 2019 года вырос на 6,1% по сравнению с предыдущим годом. Инвестиции в основной капитал выросли на 35% за последние два года.

Рост в четвертом квартале приведет к экономическому росту в полном объеме до 4,2% в 2019 году.

Экономическими успехами правительства можно объяснить высокий рейтинг Сербской прогрессивной партии президента Александра Вучича. Согласно соцопросу ее поддерживает 53% населения. Выборы в парламент Сербии пройдут весной.