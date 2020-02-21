Сербская экономика оказалась одной из лучших в мире
Сербия присоединилась к группе самых быстрорастущих экономик мира. Экономика страны растет самыми быстрыми темпами, начиная с конца 2008 года.
Об этом пишет «Блумберг», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В то время как многие страны снизили прогнозы роста своих экономик, Сербия превзошла все прогнозы, благодаря внутренним факторам, в первую очередь, благодаря растущим инвестициям», – сказала глава Центробанка Йоргованка Табакович.
Валовой внутренний продукт Сербии в четвертом квартале 2019 года вырос на 6,1% по сравнению с предыдущим годом. Инвестиции в основной капитал выросли на 35% за последние два года.
Рост в четвертом квартале приведет к экономическому росту в полном объеме до 4,2% в 2019 году.
Экономическими успехами правительства можно объяснить высокий рейтинг Сербской прогрессивной партии президента Александра Вучича. Согласно соцопросу ее поддерживает 53% населения. Выборы в парламент Сербии пройдут весной.
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