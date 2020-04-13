«Сербский Аль-Капоне» умер от коронавируса

13.04.2020, Белград, Алексей Топоров

Удачно избегавший суда 67-летний Драгослав Космаяц – один из лидеров преступного мира Сербии, скончался в крупнейшем клиническом центре страны «Доктор Драгиша Мишович» от коронавируса.

Об этом сообщили сербские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Драгослав Космояц поступил в больницу в тяжелом состоянии в конце марта с поражением обоих легких. И за все время его нахождения в стационаре улучшения не происходило. Скончался пожилой криминальный авторитет накануне, 12 апреля, оставив после себя многомиллиардное состояние и славу «сербского Аль-Капоне».

По данным МВД Сербии, свою преступную деятельность Космояц начал в начале 90-ых годов вместе с другим известным бандитом – Раде «Чентом» Чалдовичем, другом легендарного лидера сербских футбольных фанатов, а потом и командира добровольческого подразделения «Тигры» Желько Ражнатовича, с грабежей в Вене. За что два года отсидел в австрийской тюрьме, где, по одной из версий, и сблизился с одним из соратников Пабло Эскобара, по выходу на свободу наладив транзит кокаина из Латинской Америки в Европу.

Начало криминальной карьеры. 1985 год. Драгослав Космаяц (справа) с другим, ныне покойным криминальным авторитетом, отсидевшим за убийство, Борисом “Болгаром” Петковым

Также на совести Космояца трафик героина из Турции, Болгарии и Македонии в Западную Европу, преимущественно в Германию и Италию. Причем, хитроумному боссу криминального мира удалось построить дело так, что он сам, организовывая и контролируя криминальную сеть наркопоставок и наркосбыта, никогда непосредственно не контактировал ни с поставщиками, ни с драгдиллерами, ни с самой «дурью».

Несмотря на большую известность в криминальных кругах, Космяцу всегда удавалось избегать ответственности за свою деятельность. Так, в отличие от своих подельников – лидеров криминального Земунского клана Любишы Буха и Душана Спасоевича (первый получил серьезный срок и только в прошлом году вышел на свободу, а второй был застрелен полицией, оказав вооруженное сопротивление при аресте), его не коснулась масштабная полицейская операция «Сабля», организованная правоохранителями в марте 2003 года после убийства сербского премьера Зорана Джинджича.

В 2018 году, после того, как сербский президент Александр Вучич назвал Драгослава Космояца «крупнейшим наркоторговцем», он был арестован на своей вилле в Белграде, все в том же районе Земун. При этом, как и всемирно известному Аль-Капоне, его сербскому «коллеге» государство не смогло поставить в вину его «основную» криминальную деятельность: наркобарон был обвинен в неуплате налогов, незаконном приобретении муниципальной земли и даче взяток.

Однако, влияние криминалитета на суд оказалось сильнее желания власти упечь криминального лидера за решетку, он провел в тюрьме всего три месяца, заплатил тысячу динаров (682 рубля) за судебные издержки и вышел на свободу. При этом принадлежавшая Космояцу недвижимость в Сербии оценивается в 10,7 миллионов евро, а его активы на Западе – в миллиарды евро.