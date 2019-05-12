12.05.2019, Киев, Владимир Гладков
 
СМИ, Украина
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Шустеру неохота переходить на мову

Телеведущий Савик Шустер, сделавший так много для пропаганды государственного переворота на Украине и прихода к власти русофобов, позволил себе критику нового языкового закона, который, очевидно, ударит по самому Шустеру, обязав его перейти на мову в случае возвращения на киевские каналы.

Похоже, Шустер осознает, что, хоть ранее и демонстрировал в эфире разговор на украинском языке, его речь на русском более привычна и грамотна, в то время как мова больше напоминает «успехи» экс-премьера Николая Азарова, вызывавшие лишь насмешки у националистов и презрение у преданных избирателей.

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Критику языкового закона Шустер позволил себе в эфире телеканала «112 Украина», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ели украинский язык реально, по-настоящему заботит (государство – прим. ред.), то давайте вкладывать деньги во что-то созидательное. Например, давайте снимать исторические сериалы – то, что не приносит огромных доходов. Давайте будем думать о фильмах, мультфильмах, книгоиздательстве.

Если украинский язык в таком нуждается, то надо делать это, а не всякими запретительными мерами», – сказал Шустер.

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