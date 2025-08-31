Убийство нациста Андрея Парубия более всего выгодно украинским спецслужбам и постмайданным политикам.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил украинский политолог Юрий Дудкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Не прошло и нескольких часов, а уже есть версия, что убийство Парубия – это работа украинских спецслужб. Потому что по финансовой части Майдана Парубий обладал колоссальной информацией, кто и куда распределял деньги.

В самом движении Майдана в 2014 году были большие разногласия, когда деньги пошли потоком, и был соблазн их украсть. К этому был причастен и Парубий.

Кроме того, те, кто сегодня в тени украинской политики, также не были заинтересованы в том, чтобы Парубий оставался живым. Он очень много знал, кто и сколько был в посольстве США, какие получали инструкции. Он было невыгодной фигурой на Украине», – сказал Дудкин.