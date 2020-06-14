Словения хочет осудить на 15 лет сербского капитана за верность присяге

14.06.2020, Белград, Алексей Топоров

Судилище над 59-летним отставным офицером ЮНА Драгомиром Груйовичем за то, что тот в июне 1991 года отказался сдать в плен солдат, а также оружие и топливо словенским сепаратистам, не смертельно ранив намеревавшегося сделать это коллегу, отложили потому, что пенсионер отказался приезжать в Словению, а также участвовать в судебном заседании онлайн.

Об этом сообщила «Искра», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Колонна ЮНА во время “Десятидневной войны” в Словении

Судебное слушание по делу Драгомира Груйовича, которое должно было состояться в окружном суде словенского города Ново Место, было перенесено на 1 октября в связи с тем, что подсудимый через своих адвокатов заявил, что не приедет в Словению и не будет выступать на заседании через видеосвязь. При этом он предупредил словенские спецслужбы, что, если те попытаются арестовать его в сербском Чачаке, где он живет, то он не дастся им живым.

Судить капитана первого класса сербской армии намериваются за то, что он в июне 1991 года, будучи офицером Югославской народной амии (ЮНА) препятствовал сдаче 45 подчиненных ему солдат-срочников и склада с семью миллионами литров топлива в Мокроноге – окрестностях Ново Место, вооруженным подразделениям словенских сепаратистов. А когда это попытался сделать его непосредственный командир, словенец Бранимир Фурлан, между офицерами завязалась пистолетная перестрелка, в ходе которой изменник был ранен. После чего Груйович пригрозил сепаратистам, что если те сунуться на склад, он взорвет его вместе с собой.

Засада словенских сепаратистов

«Я ни в чем не виноват, я защищал Родину, молодых солдат и свою присягу, – прокомментировал обвинение сербский офицер. – И я никому не угрожал, я просто сказал территориальцам (боевики территориальной обороны – ред.) Словении: если вы нападете на нас, то у вас больше никогда не будет никаких проблем…. Тот, в кого я стрелял, был моим товарищем, но в жизни есть и другие правила. Я дал клятву себе, моей жене Любе и сыновьям Ненаду и Ивану, что никогда не сдамся живым никому и никогда не стану предателем».

Словениские сепаратисты возле разгромленной колонны ЮНА

За инцидент 1991 года словенский прокурор потребовал для серба пятнадцать лет за «военные преступления и покушение на убийство». Ранее Словения подала на Груйовича в международный розыск, из-за чего тот больше не может покинуть пределы Сербии, поскольку сразу же будет арестован. Словенские адвокаты сербского военного подали ходатайство в суд об аннулировании международного розыска Груйовича в связи с истечением срока давности.