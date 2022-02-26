«Слуги народа» признали, что киевская тероборона расстреляла солдат ВСУ

26.02.2022  18:15 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
Просмотров:
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Скандал, Украина
Новости Украины

В Киеве боевики «территориальной обороны», которым поголовно раздали оружие, в условиях неразберихи приняли грузовик и зенитную установку ЗРК «Стрела» ВСУ за технику миротворцев РФ и открыли по ней шквальный огонь.

Об этом сообщают местные соцсети и официальные источники, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Киеве боевики «территориальной обороны», которым поголовно раздали оружие, в условиях неразберихи приняли грузовик...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Так, под «дружественным» огнём был расстрелян весь экипаж грузовика, однако зенитка сумела уехать, раздавив на своём пути гражданский автомобиль. Видеозапись инцидента также появилась в Сети.

Представитель Минобороны Украины Анна Маляр поспешила объявить о победе над противником. Она сообщила, что ДРГ РФ прорывалась в центр Киева под видом украинских военных, в ходе чего была уничтожена. На кадрах видно два трупа в форме ВСУ.

«Уничтожены. Авто остановлено. Как выяснилось, это не авто ВСУ, а идентичные.  Российские военные захватили два автомобиля ВСУ, переоделись в форму украинских военных и на скорости двигаются к центру Киева со стороны Оболони. За ними следует колонна российских военных грузовиков. Они обязательно будут уничтожены», – написала Маляр в своём Facebook.

Однако позже она свой пост удалила.

«Расстреляли своих – теперь официально», – пишут в местных тг-каналах.

Вывод основывается на том, что сразу два представителя пропрезидентской политсилы «Слуга народа» – спикер партии Юлия Палийчук и глава фракции Давид Арахамия подтвердили факт «френдлифайера».

«Информация о передвижении вражеского ДРГ на машинах ВСУ по Киеве не соответствует действительности. Экипаж идентифицирован – все наши», – написала Палийчук в своём Telegram-канале.

«Слуги народа» были вынуждены констатировать, что погибших опознали, и все они оказались военнослужащими ВСУ.

Напомним, ранее появились кадры, как обращённая в паническое бегство украинская бронетехника раздавила гражданский автомобиль.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть