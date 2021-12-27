У россиян Лукашенко и Назарбаев вошли в тройку самых популярных зарубежных политиков
Граждане Российской Федерации считают Китай, Белоруссию и Казахстан самыми дружественными государствами
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью Известиям заявил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.
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У него спросили, какие зарубежные политики наиболее популярны среди россиян.
«Си Цзиньпин. За ним — Нурсултан Назарбаев и Александр Лукашенко. Белорусский лидер после выборов 2020 года сбавил обороты. Но еще держится», – сказал Федоров.
Также поинтересовались, как страны граждане РФ считают самыми дружественными.
«Китай, Белоруссия и Казахстан. Новых союзников пока не образовалось, противников новых тоже не стало», – отметил социолог.
В свою очередь издание поинтересовалось мнением россиян о Сербии.
«Если спросить о Сербии в лоб, то будет позитивное. Если задавать открытый вопрос, то ее почти не называют. Сербия хорошая, добрая к нам, но маленькая и довольно далекая», – подчеркнул глава ВЦИОМ.
Также он назвал наиболее популярных министров среди своих соотечественников.
«Премьер-министр Мишустин — воспринимается как эффективный политик, современный. И министры президентского блока — Сергей Шойгу и Сергей Лавров, которые защищают страну от растущих внешних угроз», – резюмировал Федоров.
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