США и Британии захотелось попробовать русского кулака на своей морде – Кедми

Максим Столяров.  
14.10.2025 20:21
  (Мск) , Москва
Просмотров: 906
 
Великобритания, Война, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, США, Украина


В случае начала войны, Россия может быстро и надолго обесточить США и Британию.

Об этом в эфире видеоблога израильского журналиста Александра Вальдмана заявил бывший глава спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Система ПРО и ПВО США настолько дырявая, а система электроснабжения настолько не защищена, что они очень многим рискуют. Россия может обесточить США, как и Англию.

Хочу посмотреть на гордых англичан, когда из 40 электростанций Великобритании, 30 будут уничтожены. И в Лондоне не будет электричества, как и везде.

Я хочу посмотреть на США, если вдруг в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско не будет электричества. Что тогда будет?», – сказал Кедми.

«Они что, не понимают, что когда идёт драка, вам тоже морду бьют? А в русской драке бьют сильнее, более отчаянно, и в кровь. Они хотят попробовать русского кулака на своей морде? Они попробуют. Англичане и американцы никогда не пробовали», – резюмировал он.

