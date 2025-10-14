США и Британии захотелось попробовать русского кулака на своей морде – Кедми
В случае начала войны, Россия может быстро и надолго обесточить США и Британию.
Об этом в эфире видеоблога израильского журналиста Александра Вальдмана заявил бывший глава спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Система ПРО и ПВО США настолько дырявая, а система электроснабжения настолько не защищена, что они очень многим рискуют. Россия может обесточить США, как и Англию.
Хочу посмотреть на гордых англичан, когда из 40 электростанций Великобритании, 30 будут уничтожены. И в Лондоне не будет электричества, как и везде.
Я хочу посмотреть на США, если вдруг в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско не будет электричества. Что тогда будет?», – сказал Кедми.
«Они что, не понимают, что когда идёт драка, вам тоже морду бьют? А в русской драке бьют сильнее, более отчаянно, и в кровь. Они хотят попробовать русского кулака на своей морде? Они попробуют. Англичане и американцы никогда не пробовали», – резюмировал он.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: