США и Британии захотелось попробовать русского кулака на своей морде – Кедми

В случае начала войны, Россия может быстро и надолго обесточить США и Британию.

Об этом в эфире видеоблога израильского журналиста Александра Вальдмана заявил бывший глава спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Система ПРО и ПВО США настолько дырявая, а система электроснабжения настолько не защищена, что они очень многим рискуют. Россия может обесточить США, как и Англию.

Хочу посмотреть на гордых англичан, когда из 40 электростанций Великобритании, 30 будут уничтожены. И в Лондоне не будет электричества, как и везде.

Я хочу посмотреть на США, если вдруг в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско не будет электричества. Что тогда будет?», – сказал Кедми.