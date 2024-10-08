США плевать на поражение Украины – Чаплыга

Анатолий Лапин.  
08.10.2024 15:14
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Россия, США, Сюжет дня, Украина


Вашингтону безразлична победа или поражение Украины, их интересует только продолжение войны на бывших территориях СССР.

Об этом в эфире видеоблога пропагандиста Александра Шелеста заявил эмигрировавший из Украины политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вашингтону безразлична победа или поражение Украины, их интересует только продолжение войны на бывших территориях...

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«США априори не могут проиграть на Украине. И наш расчёт на то, что наш проигрыш будет для Европы и США катастрофой, что это проиграем не мы, а проиграет Запад, и так далее. Так вот, я разрушу этот миф и тезис – США не проиграют никак.

Потому что, с точки зрения старой элиты, которая правит в США, Украина является частью и соучредителем СССР, с которым у США продолжается холодная война, геостратегическое противостояние, и так далее. НАТО более 70 лет воюет, или сдерживает Варшавский договор, СССР, Россию, но так ни разу не напала и не разгромила. Но Украина имеет план победы. Парадокс», – сказал Чаплыга.

«С точки зрения американских элит, война РФ на территории Украины является внутренней войной СССР, которая ослабляет СССР в целом. Выиграет РСФСР или УССР, им абсолютно фиолетово, потому что по итогу СССР упадёт ниже, что повысит геостратегические шансы США в противостоянии.
США не могут проиграть. Им всё равно, кто победит. Для них это внутренняя война», – подытожил он.

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