США пытаются остановить успешное развитие России

28.08.2018, Киев, Анастасия Самойлова

Санкции, которые Запад ввёл против России якобы для ее усмирения, на самом деле направлены на то, чтобы остановить развитие РФ.

Такое мнение в эфире телеканала «112 Украина» высказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский выразил, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт предложил допустить, что антироссийские санкции работают очень эффективно.

«Но какая от этого польза нам, Украине? Будем ждать, пока Россия капитулирует? Нужно быть абсолютно нелогичным, неумным человеком. Я вообще не знаю примеров, когда санкции бы решили проблему, когда государство, против которого их вводили, начинало бы действовать так, как угодно другой стороне», – подчеркнул политолог.

Он уверен, что американцы не такие глупы и, вводя санкции, понимают, что не добьются изменения российской политики.

«Мне кажется, санкции имеют другой смысл. Мне кажется, смысл санкций – остановить развитие России. 10 лет назад никакого смысла вводить санкции против неё не было, поскольку страна деградировала. Сейчас ситуация иная – там нет какого-то колоссального роста, но всё равно ситуация иная хотя бы в некоторых сферах, скажем, военно-технической. Сейчас для США очевидно, что надо применить какие-то меры, чтобы не допустить быстрого роста потенциала России прежде всего в сфере, которая опасна для них – военно-технической», – полагает эксперт.

«Давайте будем реалистами: санкции не поставят Россию на колени. Нам нужно будет жить с Россией рядом», – считает Погребинский.