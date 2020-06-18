18.06.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Вооруженные силы, Общество, Политика, Россия, Скандал, США
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США уже приказали Лукашенко – замкнуть военное кольцо вокруг России


Президент Белоруссии находится в полной зависимости от милости Вашингтона. Белорусские силовики не смогут противостоять Майдану, если он будет инспирирован США в Минске.

Об этом в эфире youtube-канала «Белрусинфо» заявил депутат Госдумы РФ от «Единой России» Евгений Федоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кто-то в Белоруссии готов, что в него будут пулять, как в Киеве, боевики американские, а он будет отстреливаться? Покажите мне хоть одного белорусского милиционера или военного, который будет стрелять, зная, что потом им придется стоять на коленях, целовать руки-ноги, но все равно его увезут в Гуантанамо как международного террориста и там удушат. И Лукашенко об этом знает», – сказал Федоров.

Он считает, что США поставили белорусского президента в безвыходное положение.

«Американцы поставили его в цугцванг. У него нет выхода, кроме полной капитуляции. Менять его им не надо. Надо, чтоб он подписал все обязательства, как Ельцин в 96-м году…

Если Лукашенко организует войну с Россией, его американцы простят. Хотят, чтобы военное кольцо вокруг России замкнулось: Грузия-Украина-Белоруссия… Казахстан подтянут», – прогнозирует Федоров.

По его мнению, Россия должна поменять вектор своего движения «с капитулянтского и холуйского в отношении США – на суверенитет, восстановление территориальной целостности и единого государства». Иначе депутат прогнозирует «десятки миллионов трупов и сотни миллионов беженцев».

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