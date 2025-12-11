Ставка ЕС на вылизывание Трампа аукнулась Украине

Европейцы сделали ставку на откровенную лесть президенту США Дональду Трампу, но это лишь укрепило его во мнении о слабости ЕС.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в интервью глобалистскому изданию Politico заявил Джереми Шапиро, директор по исследованиям Европейского совета по международным отношениям.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Если вы помните, что я говорил в начале, Трамп ненавидит слабость, а лесть — это своего рода высшее проявление слабости. Каждый раз, когда европейцы появляются и льстят Трампу, это позволяет им провести с ним хорошую встречу, но при этом создает у него впечатление, что они слабы, и поэтому усиливает его политические требования к ним», – сказал Шапиро.

Он говорит, что это повторяется снова и снова.

«Европейцы появились и думали, что изменили его позицию по Украине, у них была отличная встреча, он хорошо о них отзывался, они уехали домой, и через несколько недель у него была совершенно другая позиция по Украине, с которой им теперь приходится иметь дело. Лесть создала в администрации Трампа ощущение, что они могут делать с европейцами все, что захотят, и те, по сути, это проглотят», – сказал собеседник издания.

По его словам, европейцы, в отличие от некоторых других стран, отказались от борьбы с Трампом.