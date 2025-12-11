Дайте денег, только не бросайте, мы пригодимся, – министр обороны Украины упрашивает американцев

Отказ от поддержки Украины обойдется Западу намного дороже, чем ее поддержка, поэтому лучше продолжать финансировать киевский режим.

Об этом на форуме по безопасности в Аспене заявил министр обороны страны Денис Шмыгаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я знаю, что многие в этой аудитории и за ее пределами задаются вопросом о цене. Сколько стоит поддержка Украины? Можем ли мы себе это позволить? Это лучшее использование ресурсов.

Позвольте мне переформулировать вопрос. Вопрос не в том, сколько стоит поддержка Украины. Вопрос в том, сколько будет стоить ее отсутствие. Рассмотрим альтернативы. Что будет, если Россия достигнет своих целей в Украине? Сколько будет стоить защита Прибалтики? Сколько будет стоить новая гонка вооружений? Сколько будет стоить новая волна беженцев?

…Поддержка обойдется Европе вдвое дешевле, чем сдерживание России без Украины. Стоимость поддержки Украины измеряется в миллиардах. Стоимость поражения Украины будет измеряться в триллионах», – стращал Шмыгаль.