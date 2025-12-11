Дайте денег, только не бросайте, мы пригодимся, – министр обороны Украины упрашивает американцев

Анатолий Лапин.  
11.12.2025 11:32
  (Мск) , Киев
Просмотров: 494
 
Вооруженные силы, Дзен, Коррупция, Сюжет дня, Украина


Отказ от поддержки Украины обойдется Западу намного дороже, чем ее поддержка, поэтому лучше продолжать финансировать киевский режим.

Об этом на форуме по безопасности в Аспене заявил министр обороны страны Денис Шмыгаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Отказ от поддержки Украины обойдется Западу намного дороже, чем ее поддержка, поэтому лучше продолжать...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я знаю, что многие в этой аудитории и за ее пределами задаются вопросом о цене. Сколько стоит поддержка Украины? Можем ли мы себе это позволить? Это лучшее использование ресурсов.

Позвольте мне переформулировать вопрос. Вопрос не в том, сколько стоит поддержка Украины. Вопрос в том, сколько будет стоить ее отсутствие. Рассмотрим альтернативы. Что будет, если Россия достигнет своих целей в Украине? Сколько будет стоить защита Прибалтики? Сколько будет стоить новая гонка вооружений? Сколько будет стоить новая волна беженцев?

…Поддержка обойдется Европе вдвое дешевле, чем сдерживание России без Украины. Стоимость поддержки Украины измеряется в миллиардах. Стоимость поражения Украины будет измеряться в триллионах», – стращал Шмыгаль.

Он также пообещал Европе дешевые украинские дроны, опробованные в боевых условиях:

«Мы знаем, как создавать эффективные недорогие решения. Это ценное предложение, от которого трудно отказаться».

Депутат Верховной рады Александр Дубинский указывает, что продолжение западного финансирования ВСУ нужно для обогащения режима Зеленского:

«Каждый второй украинский солдат сейчас находится в бегах. Официальная статистика… Партия Зеленского в парламенте провела закон, по которому дезертиры не исключаются из списочного состава частей. Это позволяет делать видимость большой армии, на содержание которой просить деньги у ЕС и США».

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить