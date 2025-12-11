Американский сенатор: Мы должны навариться на Украине и не позволить русским вернуться

Анатолий Лапин.  
11.12.2025 11:40
  (Мск) , Киев
Просмотров: 339
 
Мирное соглашение должно обеспечить экономические выгоды стран Запада, а также такие гарантии для самостийной Украины, чтобы Россия не смогла при необходимости начать новую СВО.

Об этом на форуме по безопасности в Аспене заявил американский сенатор Дейв Маккормик, бывший военный – участник операции «Буря в пустыне», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нужно заключить соглашение о безопасности, в основном при участии европейцев, которое дало бы Украине уверенность в ее будущем суверенитете.

Другими словами, каким бы ни был исход, это не должно быть двухлетним перерывом, за который русские могли бы перевооружиться и вернуться.

Поэтому нужно создать постоянные гарантии безопасности и поддержку, в основном при участии европейцев. Европейцы должны взять на себя эту ответственность, а Америка должна помогать разведанными, оборудованием, но не войсками. Мне это показалось разумным.

Должна быть экономическая составляющая, потому что в Украине много полезных ископаемых и нужно развивать ее потенциал. Америка частично получит от этого выгоду. Украина тоже.

Это не только поможет вернуть потраченные средства, но и укрепит позиции Америки», – заявил Маккормик.

