Американский сенатор: Мы должны навариться на Украине и не позволить русским вернуться
Мирное соглашение должно обеспечить экономические выгоды стран Запада, а также такие гарантии для самостийной Украины, чтобы Россия не смогла при необходимости начать новую СВО.
Об этом на форуме по безопасности в Аспене заявил американский сенатор Дейв Маккормик, бывший военный – участник операции «Буря в пустыне», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Нужно заключить соглашение о безопасности, в основном при участии европейцев, которое дало бы Украине уверенность в ее будущем суверенитете.
Другими словами, каким бы ни был исход, это не должно быть двухлетним перерывом, за который русские могли бы перевооружиться и вернуться.
Поэтому нужно создать постоянные гарантии безопасности и поддержку, в основном при участии европейцев. Европейцы должны взять на себя эту ответственность, а Америка должна помогать разведанными, оборудованием, но не войсками. Мне это показалось разумным.
Должна быть экономическая составляющая, потому что в Украине много полезных ископаемых и нужно развивать ее потенциал. Америка частично получит от этого выгоду. Украина тоже.
Это не только поможет вернуть потраченные средства, но и укрепит позиции Америки», – заявил Маккормик.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: