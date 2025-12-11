Американский сенатор: Мы должны навариться на Украине и не позволить русским вернуться

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Мирное соглашение должно обеспечить экономические выгоды стран Запада, а также такие гарантии для самостийной Украины, чтобы Россия не смогла при необходимости начать новую СВО.

Об этом на форуме по безопасности в Аспене заявил американский сенатор Дейв Маккормик, бывший военный – участник операции «Буря в пустыне», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

