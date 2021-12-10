Тихановская на междусобойчике Байдена раскритиковала Запад за бессилие и безволие

10.12.2021  22:30 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Белоруссия, Дзен, Запад, Кризис, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Скандал


Самопровозглашенный «лидер белорусской нации» Светлана Тихановская выступила сегодня на так называемом «саммите демократий» – международной конференции, на которую США созвали своих союзников.

Закрепляя свой недавний успех в Европарламенте, где ей аплодировали стоя, Тихановская обрушилась на западный мир с упреками, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Самопровозглашенный «лидер белорусской нации» Светлана Тихановская выступила сегодня на так называемом «саммите демократий» –...

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«Я сбита с толку. Я не понимаю, в чем разница между словами «мы очень глубоко, сильно обеспокоены» и «мы чрезвычайно, серьезно обеспокоены». Я до сих пор не могу понять, как одной группе головорезов удается терроризировать всю Европу – с помощью захвата самолета или организации незаконного ввоза мигрантов. Почему эти люди не столкнулись с какими-либо серьезными последствиями за свои бесчеловечные действия? Недавно я услышала от одного министра иностранных дел: «Мы сделали все, что могли, и ничего не сработало». В его голосе слышались разочарование и усталость. К сожалению. Но белорусы так сказать не могут», – заявила Тихановская.

Примечательно, что выступала она под красно-белым флагом белорусских националистов на ярко-синем фоне. В целом получился российский триколор.

На «саммит демократий» собрали 110 стран. Официальные власти Белоруссии не приглашены – так же, как и Россия, Китай, Турция, все арабские страны Персидского залива, Иран, Северная Корея, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан и Венесуэла. Венгрия – единственная страна ЕС, которая не удостоилась приглашения.

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