23.10.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Украина
Просмотров:

У НАТО нет оружия против новых российских ракет


России пока не страшны угрозы генсека НАТО, анонсировавшего создание центра, способного противостоять Москве в космосе.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», Независимой газете» заявил военный эксперт, генерал Юрий Неткачев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«России пока не страшны планы европейских стран НАТО по ЕвроПРО и военному освоению космоса. Против гиперзвукового оружия и наших новых ракет, способных менять траекторию полета, оружие в США и альянсе только создается, и его трудно создать. Хотя российские ракеты предназначены не для агрессии, а для сдерживания. И многие в НАТО это понимают», – сказал Неткачев.

Напомним, что, анонсируя создание центра, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что встревожен возможностями России и Китая в области космических вооружений.

Читайте по теме: НАТО готовится к войне с русскими в космосе.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть