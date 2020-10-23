У НАТО нет оружия против новых российских ракет
России пока не страшны угрозы генсека НАТО, анонсировавшего создание центра, способного противостоять Москве в космосе.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», Независимой газете» заявил военный эксперт, генерал Юрий Неткачев.
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«России пока не страшны планы европейских стран НАТО по ЕвроПРО и военному освоению космоса. Против гиперзвукового оружия и наших новых ракет, способных менять траекторию полета, оружие в США и альянсе только создается, и его трудно создать. Хотя российские ракеты предназначены не для агрессии, а для сдерживания. И многие в НАТО это понимают», – сказал Неткачев.
Напомним, что, анонсируя создание центра, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что встревожен возможностями России и Китая в области космических вооружений.
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