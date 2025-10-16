Угроза для немцев идет не от России, а от собственного парламента – депутат бундестага

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Главная угроза для Германии кроется не в «российских» беспилотниках или иностранных столицах, а в сокращении специалистов и упадке социальной сферы.

Об этом, выступая в бундестаге, заявил депутат парламента от партии «Die Linke» Ян Кестеринг, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

