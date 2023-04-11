Украина атаковала российский аэропорт

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В Белгороде на территории международного аэропорта в 35 километрах от границы с Украиной сегодня ночью упал и взорвался беспилотный летательный аппарат.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», ссылаясь на свой источник, сообщает телеграм-канал SHOT.

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«Беспилотник со взрывчаткой врезался в забор международного аэропорта в Белгороде. Что пытался атаковать взорвавшийся дрон, выясняется, но все его планы разбились о забор», – говорится в публикации.

Отмечается, что это был БПЛА самолетного типа.

«При падении взрывное устройство сдетонировало. Жертв и пострадавших нет (аэропорт не работает), поврежден забор и кабель сигнализации. Сейчас специалисты обследуют обломки беспилотника и место взрыва. Аэропорт находится в 35 км от границы с Украиной», – указывает паблик.

Аналогичную информацию сообщил телеграм-канал Baza.

«Официально местные власти информацию о происшествии пока не комментировали. Аэропорт перестал принимать гражданские рейсы с начала полномасштабного вторжения России в Украину», – напоминает местный новостной паблик «Белгород. Подслушано».

В свою очередь военный обозреватель Борис Рожин не исключает, что дрон «потушили» с помощью РЭБ».