Украина атаковала российский аэропорт
В Белгороде на территории международного аэропорта в 35 километрах от границы с Украиной сегодня ночью упал и взорвался беспилотный летательный аппарат.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», ссылаясь на свой источник, сообщает телеграм-канал SHOT.
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«Беспилотник со взрывчаткой врезался в забор международного аэропорта в Белгороде. Что пытался атаковать взорвавшийся дрон, выясняется, но все его планы разбились о забор», – говорится в публикации.
Отмечается, что это был БПЛА самолетного типа.
«При падении взрывное устройство сдетонировало. Жертв и пострадавших нет (аэропорт не работает), поврежден забор и кабель сигнализации. Сейчас специалисты обследуют обломки беспилотника и место взрыва. Аэропорт находится в 35 км от границы с Украиной», – указывает паблик.
Аналогичную информацию сообщил телеграм-канал Baza.
«Официально местные власти информацию о происшествии пока не комментировали. Аэропорт перестал принимать гражданские рейсы с начала полномасштабного вторжения России в Украину», – напоминает местный новостной паблик «Белгород. Подслушано».
В свою очередь военный обозреватель Борис Рожин не исключает, что дрон «потушили» с помощью РЭБ».
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