Украина мечтает о своих КАБах, но делает ставку на дальнобойные дроны

Украина ведет секретные разработки своих собственных управляемых авиабомб.

Об этом в эфире медиаплатформы «Мы – Украина» заявил управляющий партнер группы украинских компаний DronUA Валерий Яковенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущие заметили, что в публичном пространстве ранее появлялась информация о том, что Украина тестирует и уже якобы применяет свои КАБы, но с сожалением добавили, мол, пока они не летят массово в сторону российских позиций.

«У Украины есть желание и необходимость работать в абсолютно всех сферах применения новейшего вооружения. КАБы, которые в перспективе могут производить в Украине, есть в пайплайне, стоят в ряду с другими разработками, которые сегодня важны, чтобы не зависеть от внешних поставок», – сказал гость эфира.

При этом добавил, что пока нельзя говорить, что на украинских КАБах стоит основной упор.