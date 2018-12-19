Украина получила худший из возможных вариантов

19.12.2018, Киев, Ольга Козаченко

Лицемерие – это наиболее подходящее определение, которым можно охарактеризовать политику ЕС на украинском направлении.

К такому выводу приходит французский политолог и экономист, директор Парижской высшей школы социальных наук Жак Сапир, мнение которого приводит “Российская газета”.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его словам, отказывая украинским производителям в полноценном допуске на европейские рынки Брюссель демонстрирует свою двуличность, поскольку ЕС, заключив с Киевом соглашение об ассоциации, обещал установить самые радужные партнерские связи, а на самом деле строго придерживается ограничительных мер, что трансформируется в непреодолимый барьер для украинской продукции.

“Лицемерие – вот наиболее подходящее слово, которым можно охарактеризовать политику ЕС на украинском направлении. С одной стороны, сигнал “Стоп” перед украинской продукцией, с другой – поддержка курса Киева на разрыв с Россией. Хотя элементарная логика подсказывает: именно с Россией Украина должна иметь широкие торгово-экономические связи. А что в итоге? Худший из возможных вариантов”, – подчеркивает французский эксперт.

Он также признает, что ЕС фактически одобряет политику “закрытых дверей” по отношению к рынку восточного соседа Украины.

“Таким образом, Украина оказалась в наихудшем положении. Надеялась попасть в “общеевропейскую семью” ценой разрыва связей с Россией, а в ответ получила из Брюсселя лишь некие одобрительные жесты, но не входной билет на рынки ЕС”, – резюмирует Сапир.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, недавно советник министра иностранных дел Украины Тарас Качка написал статью, где пожаловался на ЕС, который не видит возможности для интеграции Украины во внутренний рынок Евросоюза.