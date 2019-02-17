17.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Евросоюз заставляет руководство Украины официально санкционировать продолжение варварской вырубки лесов Карпат, угрожая Киеву в противном случае прекращением выдачи новых кредитов.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» признал нардеп от «Блока Петра Порошенко» Борислав Розенблат, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В том же самом вопросе леса, сегодня мы сделали закон о моратории на вывоз леса-кругляка, но европейское сообщество говорит: «Нет-нет, сейчас сделаем для вас арбитраж, вы или сами его отмените, или мы поможем через арбитраж». И наше правительство соглашается, говорит: «Да, хорошо, нам нужны займы, потому мы готовы сделать этот арбитраж» и направляют представителей Украины на этот арбитраж. Это уже свидетельство того, что мы идём на любые уступки, лишь бы получить внешний заём», – признал подельник Порошенко.