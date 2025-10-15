Украина уже грозит ударами «Томагавков» по российским ядерным объектам

По факту США намерены передать Украине носители ядерного оружия.

Об этом в эфире телеканала «24» заявил секретарь оборонного комитета Рады полковник СБУ Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Ведущая спросила, почему Москва заявила, что пуск «Томагавков» по России будет расцениваться как ядерная угроза.

«По факту нам передают носитель ядерного оружия, и русские могут это расценивать так: останется передать просто боеголовку, которую можно туда зацепить, а носителями мы уже оснащены. Они волнуются. И по факту они будут лучшими ракетами, которые у нас сейчас есть. Если мы говорим о крылатых ракетах, которые могут наносить удары до 2000 километров, в зоне их радиуса действия могут быть серьезные объекты, в том числе и ядерные российские объекты. Мы это понимаем. Они не просто так говорят о том, что для них это будет серьезной угрозой», – сказал Костенко.

Он сокрушается, что Украина не имеет сейчас ракет, которые могли бы бить по ядерным объектам РФ, но признает, что после передачи «Томагавков» могут появиться «геополитические последствия», в частности Россия может передать что-то другим странам, например, Ирану, чтобы «поменять баланс на Ближнем востоке», или КНДР.