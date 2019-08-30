30.08.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Политические репрессии, Русская Весна, Украина
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Украина захватила 1100 русских заложников

Генпрокуратура совместно с СБУ бросила за решетку 1100 граждан, которых можно использовать для обмена заключенными с Россией.

Об этом заявил на заседании Верховной Рады подавший в отставку с должности генпрокурора Юрий Луценко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пан президент, знаю, что вы тяжело работаете над обменом пленных. Докладываю, что у генпрокуратуры Украины вместе с СБУ есть 1100 осуждённых террористов, можем менять побатальонно. Все наши должны быть дома, и мы для этого сделали всё, что могли», – сказал Луценко, обращаясь к присутствующему в зале Владимиру Зеленскому.

Парадоксально, но Луценко тут же похвалился с тем, что боролся против политических репрессий на должности генпрокурора.

«Задача моего назначения была очень простой и нелёгкой. Надо было разрушить НКВДшную систему, которая сохранилась под названием ГПУ. Это мог сделать только человек вне системы, который прошёл и МВД, и тюрьму, и майдан. Смею сказать, что я это сделал», – заявил Луценко.

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