Украинцев призвали экономить или готовиться к летним веерным отключениям

Украинцев ждет веерное отключение электроэнергии этим летом, если они не откажутся от потребления.

Об этом в эфире интернет-канала «Альфа и Омега» заявила член Нацкомиссии по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг Ольга Бабий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам чиновницы, пока что пиковая нагрузка покрывается за счет импорта электроэнергии, но потребление все равно нужно сокращать.

«Есть так называемые часы пикового потребления, когда и мы, и люди, и промышленность работают одновременно. Самые большие пиковые часы дефицита – это с 19 до 22 часов. Это те часы, когда нужно поднимать маневренную генерацию для того, чтобы обеспечить нужду. Что происходит сейчас? Поскольку атомки очень много находится в ремонте, ее покрывает тепловая генерация на базе, и солнце у нас светит до 18 или до 19, и больше оно не светит, после 19 может возникать спрос дополнительный. Сейчас этот вопрос решается путем импорта. То есть, промышленность берет импорт, закрывает свои потребности в эти часы и так мы не имеем ограничений в эти часы. Но если мы все сознательно не будем прикручивать электрику с 19 до 22 сейчас, что-то не включать, например, включить стиральную машинку ночью, если мы это сознательно будем делать, мы пройдем это лето прекрасно, и у нас не будет никаких вопросов. Если у нас будет несознательное потребление с 19 до 22, мы можем иметь определенные часы, когда в определенных регионах может не быть электрики», – заявила Бабий.