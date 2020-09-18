«Украинская власть создала новый очаг сепаратизма в Донбассе» – Бортник

18.09.2020, Киев, Игорь Петров

Украинское государство, лишившее полмиллиона человек в Донбассе права голоса, запретив проведение местных выборов, не имеет морального права высказываться по поводу легитимности выборов в соседней Белоруссии.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил директор УИАМП Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я читал заявление президента по выборам в Белоруссии. Мы критикуем соседа за то, что они якобы провели плохие выборы, при том, что мы сами вообще отказались от выборов. Что мы вообще можем говорить о каких-то где-то выборах, если в нашей стране полмиллиона человек лишены права выбора? Им отказали в права голосовать. Любого выбора: под дулами автоматов, в условиях неконкурентной политики. Любого.

О чем говорить, если через линию разграничения, на территориях, которые контролируется так называемыми ЛДНР, даже там выборы прошли? Мы себя таким решением переносим в категорию стран хуже, нежели те, которые я назвал. Почему не избирать областные советы Донецкой и Луганской области? На каком основании мы лишаем граждан на контролируемой территории права формировать орган самоуправления?

Опасно? Президентские и парламентские выборы там прекрасно проходили. Тогда нам нужны были эти результаты, а теперь не нужны. Вот и все. Такая логика, замешанная на коррупции, на контрабандных потоках, на политической манипуляции. Будет полмиллиона человек очень нелояльных украинской власти, мы сами создаем очаг сепаратизма на линии разграничения», – сказал политолог.

По его словам, если Зеленский провалит минский процесс, то он окончательно потеряет поддержку избирателей.

«Провал мирного урегулирования – это для Зеленского политический кризис. Как только общество поймет, что этот президент уже все, он ничего не сделает по теме войны и мира, он начнет стремительно терять поддержку, особенно в базовых для себя регионах востока, центра и юга Украины. Это означает, что вероятность досрочных президентских и парламентских выборов и общеполитического кризиса в значительной мере вырастет», – резюмировал Бортник.