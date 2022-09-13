Украинские грабли не страшат правящую элиту Казахстана

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В Казахстане не прекращается русофобская кампания и тотальная дерусификация улиц и населенных пунктов на фоне скандалов по продаже оружия и топлива для ВСУ. Поэтому можно констатировать, что процесс украинизации республики по-прежнему продолжается.

Самым ярким примером такой морально-психологической связи и негласной солидарности с «незалежной» является случай с нынешним послом Украины в Казахстане Петром Врублевским, который в конце августа призвал убивать этнических русских и отделался в итоге лёгким испугом.

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Его всего на всего вызвали в МИД РК, немного по-дружески пожурили, а потом отпустили.

Врублевский в МИД Казахстана.

Собственно, не было бы и этого дежурного разговора во внешнеполитическом ведомстве, если бы не реакция МИД РФ и многочисленных публикаций в российских СМИ и телеграм-каналах. После этого даже прошла непроверенная информация, что власти РК якобы выдворили украинского посла, который вдруг почему-то вылетел в Польшу.

Но не тут-то было, так как официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров поспешил заверить всех:

«Врублевский официально принес извинения за свои высказывания и просто ушел в отпуск».

Соответственно у казахстанской стороны к нему нет никаких больше претензий.

Примечательно, что чиновники в Нур-Султане промолчали и по поводу резонансных разоблачений со стороны самих же украинских граждан о шпионской деятельности дипломатов из «незалежной», которые вербовали сотрудников казахстанских компаний на территории республики, ведущих бизнес с РФ.

Так, совсем недавно было опубликовано видео в телеграм-канале «Силовики», в котором Олег Ткаченко рассказал о попытках вербовки со стороны генконсула и военного атташе в момент, когда он проводил оформление документов в украинском консульстве, чтобы вернуться обратно в страну.

«По заданию ГУР Ткаченко должен был сообщать информацию о российских компаниях, работающих на территории Республики Казахстан в обход действующих санкций, и одновременно подбирать потенциальных шпионов из числа сотрудников казахстанской компании ТОО «СП-NEFT»», – указывают авторы телеграм-канала, комментируя видео признания.

Получается, что власти РК спокойно реагируют на подобную разведывательную деятельность, которая затем может обернуться против своих же казахстанских компаний, получающих сейчас прибыли от взаимных торговых сделок с российскими партнёрами.

Но зачем удивляться отсутствию какой-либо реакции, когда хакеры и блогеры из группы «Берегини» сорвали казахстанским бюрократам из того же МИДа и высоких правительственных кабинетов многомилионные контракты по поставкам боеприпасов, запчастей и вооружений для ВСУ.

При этом в Нур-Султане настолько обнаглели, что практически открыто торговали с Великобританией и США через фирмы прокладки из Иордании, Болгарии и Чехии, и последней партией намеревались продать самолёты Су-27 и двигатели к ним, которые предназначались киевскому режиму.

В итоге после того как казахстанские власти были пойманы за руку, они вынуждены были принять решение о приостановке экспорта вооружений и боеприпасов до августа 2023 года, при этом был даже снят чиновник с должности вице-министра, курировавший осуществление данных сделок. Самое интересное, что официальные СМИ и телеграм-каналы подают это действие как вынужденную меру, проведенную под давлением Москвы.

«Приостановка экспорта казахстанского оружия стала логичным ответом руководства Казахстана на попытки втянуть страну в дипломатический и геополитический скандал на фоне военного кризиса на Украине», – отмечает один из проправительственных телеграм-каналов.

То есть получается, что казахстанские власти тут точно ни при чём, спокойно себе поставляли большие партии вооружений в зону конфликта, а тут кто-то вдруг взял и решил втянуть миролюбивых «союзников» в некрасивую историю. Самый что ни есть верх двурушничества и цинизма неблагодарного Нур-Султана.

Причем, что интересно, для того, чтобы замести следы с поста чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в Великобритании был уволен Ерлан Идрисов по формальному поводу, связанного с достижением пенсионного возраста, хотя он был пройден еще в апреле. А дело всё в том, что он по поручению МИДа сопровождал с британскими коллегами осуществление контрактов по поставкам вооружений.

Для того, чтобы состряпать хорошую мину при плохой игре Касым-Жомарт Токаев вдруг 1 сентября заговорил о необходимости для школьников изучать сразу русский и казахский языки, а для того, чтоб совсем успокоить Москву даже неожиданно уволил с поста министра информации ярого и открытого русофоба Аскара Умарова.

Но декларативность всех этих заявлений настолько бросается в глаза, что очевидно даже местным нацикам, которые не прекратили своей деятельности и даже не возмутились «предательством» Токаева.

А дело всё в том, что якобы уволенный Умаров просто пересел в кресло главы службы коммуникаций при президенте, и он также сейчас определяет всю информационную повестку в государственных СМИ.

Русофоб и экс-министр Аскар Умаров.

Такое уже проделывалось с другим ярым русофобом Бериком Абдыгалиулы, прошедшим основательную политическую подготовку в США и на Украине, и выступающего в составе государственной комиссии за реабилитацию участников Туркестанского легиона вермахта и мусульманских частей СС, а также протолкнувшего в парламенте по поручению сверху закон «О вывесках».

Его с депутатского кресла, наоборот, повысили за особые заслуги, назначив по указу президента акимом новой Улытауской области. Там он и продолжил свою привычную деятельность по тотальному переименованию улиц и населенных пунктов, носящих русские названия.

Впрочем, в Нур-Султане не готовы сдавать на заклание даже своих мелких агентов, таких как Диас Кузаиров, который стал сейчас главным деятелем «языковых патрулей» в стране.

Именно он записал скандальное интервью с послом Украины Петром Врублевским, где тот призывал убивать русских. Как раз с его каналов в социальных сетях и на ютубе скандальное высказывание транслировалось, а затем активно тиражировалось внутри республики, что стало призывом к местным националистам организовать этнические чистки в стране.

Целый ряд жителей Павлодара, где он отметился своими «патрулями», подавали заявления на него в полицию, прокуратуру, КНБ и суды, но, как видим, он спокойно колесит по стране, беря подобные «интервью», встречаясь с соратниками и организуя новые провокации.

Да и как он и его национал-друзья могут чего-то бояться, если курирует и покровительствует им государственный советник Ерлан Карин, находящийся на третьем месте в госаппарате и являющийся еще и правой рукой президента страны. При этом они продолжают обеспечивать общественную поддержку процессу тотальной дерусификации, запущенной властью.

Так, в социальных сетях и в СМИ появились сообщения о сопротивлении русских и русскоязычных граждан, активно выступивших 6 сентября активно против переименования села Еленовка в Акмолинской (бывшей Целиноградской) области.

«Общественные слушания» власти провели, предварительно сообщив о них лишь в одной казахскоязычной газете, а для массовки на собрание привезли жителей соседних населенных пунктов. При этом протестовавших против переименования русских граждан в официальном информационном агентстве КазТАГ назвали «скандалистами».

На «общественных слушаниях» нацики и не скрывали своих целей, заявив на видео следующее:

«Переименовываем поселения и города на казахский лад. А почему? Потому что мы строим казахское государство. Не русское государство. *бурные аплодисменты* Павловка, Кутузовка, Еленовка, Викторовка – это говорит о том, что мы под русской головой. Мы зависим от Москвы».

Поэтому нацистская агентура и чиновники и стремиться быстрее уйти от Москвы по проторенной дорожки «незалежной».