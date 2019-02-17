17.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Статья советника президента РФ Владислава Суркова, где он предрекает ближайшие 100 лет развития России как государства, следующего курсу Владимира Путина, заставляет «схватиться за голову» не только руководство Украины, но и Белоруссии, а также Казахстана.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил советник министра по вопросам «временно оккупированных территорий» Александр Левченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что сказал Сурков – ой как важно. Очень далеко он идет, он может сказать, что не может сказать министр иностранных дел… Понимаете, часто в дискуссиях слышу, что «Россия развалится». Но это же полная ерунда! Это замыливание глаз украинским гражданам, – якобы, «подождем, пока развалится Россия». Не развалится Россия!

Там такие амбиции, чтобы развалить всех соседей, что собирание земель только началось, и это только начало, Донбасс – тоже только начало, и машина ещё должна набрать оборотов на целые столетия, и это такой «мэсседж» всем соседям.

Я думаю, что Белоруссия с Казахстаном взялись за голову вместе с Молдовой и Украиной. Нам надо всем готовиться к непростым временам, я согласен с коллегой, что армия должна быть у нас в приоритете, потому что такие заявления Суркова и перспективы для Украины – армия это то, что всегда нас защитит. Я не говорю Донбасс, не пустить их хотя бы дальше», – заявил Левченко.