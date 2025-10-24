Украинский юрист: Фейковый блеф Трампа не произвёл впечатления на Путина

Игорь Шкапа.  
24.10.2025 18:20
  (Мск) , Киев
Просмотров: 611
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Провокации, Россия, Спецоперация, США, Украина


Президент РФ Владимир Путин прекрасно понимал, что Дональд Трамп не станет передавать ракеты «Томагавк» Украине.

Об этом в эфире Радио НВ заявил киевский юрист-международник Иван Лозовой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент РФ Владимир Путин прекрасно понимал, что Дональд Трамп не станет передавать ракеты «Томагавк»...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я считаю, что Трамп с самого начала не имел никаких намерений продавать для Украины ракеты «Томагавк». Это был фейковый блеф с его стороны, попытки нажать на Россию. Путин или это понимал с самого начала, или просто не обратил на это внимания, отбросил это», – считает юрист.

По его словам, Трамп никогда серьезно не рассматривал вопрос продажи стратегического, по сути, оружия Украине.

«Трамп делает такие фейковые движения, которые вроде бы могут давить на Россию. Но Россия или это видит, или не обращает внимания. Реального давления на Россию нет», – считает Лозовой.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить