Украину пора делить на российскую и белорусскую – политолог-русин

27.06.2022  17:41 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Белоруссия, Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не позволит польскому сапогу ступить на Западную Украину.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил украинский политический аналитик Василий Вакаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не позволит польскому сапогу ступить на Западную Украину. Об этом...

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«Я не знал о том, что Лукашенко попросит вашего президента [Владимира Путина] об услуге – давайте разместите ядерное оружие на территории Белоруссии. Если эта услуга, а я думаю, что Лукашенко просто так не будет говорить, была оговорена и какие-то действия были произведены, что получит Украина?

Есть мифы ещё с советских времён – Украину делят на западную часть, восточную часть, Юг, говорят, Одесса. Я хочу сказать, что с этой недели, после этого заявления Лукашенко, надо рассматривать российскую Украину и белорусскую Украину. Не западную, а белорусскую.

Потому что, когда я слышу на протяжении последних месяцев заявления Лукашенко публичные здесь, у себя, он всё время говорит – уважаемые ребята, эй вы там, на Западе, вы какую Украину делите? Мою Украину вы делите? Вы хотите сказать, что без Белоруссии вы будете делить Западную Украину? Ровно, Волынь – это же часть Белоруссии», – сказал политолог.

Он предположил, что на Украине, скорее всего, попросту не слышат Лукашенко, когда об этом нужно кричать.

«Если аналитики украинские публично говорят о том, что никакой угрозы с Белоруссии нет. Конечно, нет. Там просто постоянно проходят военные учения, десятки тысяч задействуются. Белорусские учения, не российские. Но почему-то они проводятся. С какой целью? Конечно, с целью защиты от Польши.

Но если поляки публично говорят, чуть ли уже каждый день – вот это я зайду в Украину, этот на такую улицу, тот на другую улицу, то в Луцк, то в Ровно. Они просто не понимают, что Лукашенко не будет ничего говорить, он готовится к этому. Он не даст ни одному польскому сапогу зайти на территорию Западной Украины», – предсказал Вакаров.

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