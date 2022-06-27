Украину пора делить на российскую и белорусскую – политолог-русин

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не позволит польскому сапогу ступить на Западную Украину.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил украинский политический аналитик Василий Вакаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не знал о том, что Лукашенко попросит вашего президента [Владимира Путина] об услуге – давайте разместите ядерное оружие на территории Белоруссии. Если эта услуга, а я думаю, что Лукашенко просто так не будет говорить, была оговорена и какие-то действия были произведены, что получит Украина?

Есть мифы ещё с советских времён – Украину делят на западную часть, восточную часть, Юг, говорят, Одесса. Я хочу сказать, что с этой недели, после этого заявления Лукашенко, надо рассматривать российскую Украину и белорусскую Украину. Не западную, а белорусскую.

Потому что, когда я слышу на протяжении последних месяцев заявления Лукашенко публичные здесь, у себя, он всё время говорит – уважаемые ребята, эй вы там, на Западе, вы какую Украину делите? Мою Украину вы делите? Вы хотите сказать, что без Белоруссии вы будете делить Западную Украину? Ровно, Волынь – это же часть Белоруссии», – сказал политолог.