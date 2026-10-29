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Если после применения Россией ядерного оружия опросы покажут, что люди не готовы это терпеть, то у руководства страны не останется другого выбора, кроме как соглашаться на поражение.

Об этом в беседе со своей женой заявил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кулеба ответил на вопрос, станет ли ядерный удар для Украины весомой причиной признать свое поражение.

Он считает, что до ядерного удара дело не дойдет.

«Но если это произойдет, военно-политическое руководство Украины, в нашем случае президент, будет принимать решение о дальнейшей борьбе на основе или ощущения, или данных социологии, в которых украинцы, извините, выскажут собственное мнение по поводу того, что произошло», – сказал экс-министр.