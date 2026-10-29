Кулеба: «После ядерного удара по Украине – сразу проведём соцопрос о продолжении войны»
Если после применения Россией ядерного оружия опросы покажут, что люди не готовы это терпеть, то у руководства страны не останется другого выбора, кроме как соглашаться на поражение.
Об этом в беседе со своей женой заявил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Кулеба ответил на вопрос, станет ли ядерный удар для Украины весомой причиной признать свое поражение.
Он считает, что до ядерного удара дело не дойдет.
«Но если это произойдет, военно-политическое руководство Украины, в нашем случае президент, будет принимать решение о дальнейшей борьбе на основе или ощущения, или данных социологии, в которых украинцы, извините, выскажут собственное мнение по поводу того, что произошло», – сказал экс-министр.
«А если общество переживет это и скажет «ну, окей», то я думаю, что война продолжится, борьба продлится. Если общество резко даст по тормозам и скажет «нет-нет-нет, теперь все что угодно, только не это», тогда у руководства государства не останется просто другого выбора», – рассуждал Кулеба.
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