“Укрзализныця” обьявила об отказе от российских запчастей к тепловозам

20.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Укрзализныця остро нуждается в замещении импортных запчастей, прежде всего, российского производства, и предлагает национальным производителям создать альтернативу этой продукции, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook и.о. председателя правления АО “Укрзализныця” Евгений Кравцов.

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“Укрзализныця имеет острую потребность в замещении импортных запчастей. Прежде всего – производства Российской Федерации. Поэтому мы выходим с предложением к национальным производителям создать альтернативу продукции страны-агрессора”, – написал он.

Кравцов, в частности, отметил, что в следующем году Укрзализныци необходимо 230 позиций таких запчастей, а это 575 тыс. единиц и 1,6 млрд грн для украинской экономики. К тому же более 8 тысяч украинцев смогут получить работу.

“Рынок уже много лет ожидал от Укрзализныци таких заказов. И сегодня мы предлагаем дать старт новой индустриализации Украины”, – заявил руководитель компании.

Он отметил, что на сайте Укрзализныци можно ознакомиться с каталогом остродефицитной продукции, его уже представили производителям.

В дальнейшем, по словам Кравцова, этот каталог будет детализироваться и расширяться.

“Сейчас мы ведем переговоры с ProZorro.Продажи, чтобы была возможность заключать рамочные договоры на 3 года. Для отечественных предприятий это лучше, чем разовые заказы. Тогда владельцы будут заинтересованы инвестировать в развитие своих производственных баз и понимать объем продукции на долгосрочный период”, – рассказал руководитель железной дороги.