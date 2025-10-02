Умерла не ООН, а её старая структура. Будем реформировать – Путин

02.10.2025 21:58
  (Мск) , Сочи
Структура ООН должна быть реформирована таким образом, чтобы соответствовать базовым принципам демократии и равно представлять всех участников.

Об этом на заседании клуба «Валдай» заявил президент РФ Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас часто можно слышать, что система ООН парализована и находится в кризисе. Некоторые даже считают, что она изжила себя, и её надо радикально реформировать. Да, проблем в работе ООН очень много. Но лучше ничего пока нет, это тоже надо признать.

Проблема не в ООН, ведь её потенциальные возможности очень большие. Проблема в том, как мы сами, те самые объединённые, а сейчас разъединённые нации, все эти возможности используем.

Спору нет, ООН сталкивается со сложностями, и нуждается в адаптации к изменяющимся реалиям. Но в процессе её реформирования принципиально важно не потерять основной смысл», – сказал Путин.

«Потенциал, заложенный в системе ООН, ещё только начинает раскрываться. И уверен, что в наступающую новую эпоху это произойдёт. Иными словами, теперь страны мирового большинства естественно формируют и убедительное большинство и в составе ООН.

А значит, её структуру и органы управления пора привести в соответствие с этим фактом. Что и будет гораздо больше соответствовать базовым принципам демократии», – добавил президент.

