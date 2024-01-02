Ужасные кадры из Киева: Так кто виноват?

Михаил Рябов.  
02.01.2024 11:52
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Киев


Украинские каналы начинают тиражировать ужасающие кадры из Киева, призванные демонстрировать «российское варварство». В один миг люди лишились накопленного непосильным трудом – квартир, машин, гаражей.

Украинские каналы начинают тиражировать ужасающие кадры из Киева, призванные демонстрировать «российское варварство». В один...

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Злорадствовать не будем – никому такого не пожелаешь. Но вспомним одно. Утверждается, что сейчас честная социология на Украине невозможна, а потому будем считать сфальсифицированными данные о том, что большинство громадян против компромиссов и за войну с Россией до победного конца.

Но кто же все последние годы голосовал так, что в Верховную раду избиралось абсолютное большинство антироссийски настроенных депутатов, которые упорно игнорировали звучавшие предостережения из Москвы и в итоге привели к тому, что происходит сегодня?

«Наблюдая за кадрами массированного удара по территории Украины злорадства не испытываю, но легкое чувство удовлетворения присутствует. Нельзя просто взять и ударить по мирному центру Белгорода или любого другого российского города.

Ответка заеб#т. И это должна понимать каждая обезьяна, принимающая подобные решения. Ракеты у нас кончаются только в параллельной реальности украинской пропаганды», – комментирует военкор Александр Симонов.

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