В белорусской школе учат быть похожим на польского русофоба

Белорусский политик и публицист Эльвира Мирсалимова рассказала о случае, произошедшем в одной из витебских гимназий. Учительница белорусского языка задала ученикам оригинальное задание – написать сочинение на тему «Почему я хочу быть похожим на Кастуся Калиновского».

По мнению педагога, он был настоящим белорусским патриотом. Возможность того, что ученики не хотят быть похожими на польского мятежника, похоже, вовсе не рассматривалась.

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Произошло все это не в 2018 году, когда националисты легально собирали многотысячные толпы на праздновании «Дня Воли» и успешно сотрудничали с властями, продвигая «мягкую белорусизацию». Время инцидента – январь 2022 года. Года, который лично Лукашенко в своем новогоднем послании объявил Годом исторической памяти.

Указ подписан, но прославление сомнительных исторических персонажей продолжается. И не только в витебской гимназии. Имя того же Калиновского до сих пор в положительном ключе упоминается во многих белорусских школьных учебниках.

Калиновский – один из излюбленных персонажей белорусской националистической оппозиции. В 2006 году даже свою попытку помайданить они назвали «Плошча Калиновского». В его же честь названа образовательная программа в Польше, где оппозиционно настроенным белорусским студентам калибруют мозги по польским лекалам.

Внимание поляков к Викентию Константину Калиновскому понять можно. Он – часть их истории и боролся за независимость Польши от Российской Империи. Частью Польши он считал и земли современных Белоруссии и Литвы. А вот эмоции белорусских националистов рациональному объяснению поддаются сложно. Калиновский был убежденным и радикальным польским националистом. Никакого государственного суверенитета Белоруссии его деятельность не предусматривала и, напротив, была направлена на ополячивание и окатоличивание белорусов.

Белорусские крестьяне для него были расходным материалом, который не жалко было вооружить косами и отправить против белорусской армии. Его «Мужицкая правда», к которой так любят апеллировать белорусские националисты – полная ненависти ко всему русскому и православному пропагандистская агитка.

Да, написана она, хоть и с кучей полонизмов и польскими буквами, но на белорусском языке. Это еще один аргумент в пользу культа «белорусского героя Кастуся». Вот только аргумент слабенький. Если следовать той же логике, то и немцев времен Великой Отечественной можно в белорусские герои записать. Они ведь тоже на белорусском языке листовки распространяли.

Культом Калиновского дело не ограничивается. Накануне выборов 2020 года обязательным атрибутом любого книжного магазина была полка с книгами по истории, в которых главный враг белорусов всегда находился на востоке, а золотой век белорусской государственности приходился на времена Великого Княжества Литовского а то и Речи Посполитой.

К исторической науке эта макулатура имеет отношение не большее, чем рассказы о нордических арийцах с острова Туле, создавшие немало проблем в прошлом веке. Многие авторы этих книжек и вовсе не имели исторического образования, являясь профессиональными графоманами, как автор «Книги вампиров» Вадим Деружинский.

Думаете, после разгрома националистов на площадях и в офисах «гражданского сообщества» что-то изменилось? Вот и нет! Не далее, как вчера я видел целый стеллаж с такой русофобской псевдоисторической литературой.

И не в какой-то полуподпольной частной книжной лавке, а в «Академкниге», главном магазине научной литературы в Белоруссии, расположенном на главном проспекте Минска через дорогу от Академии наук. Надо полагать, уважаемые академики регулярно в этот магазин наведываются и не заметить этот стеллаж надо постараться. Однако стеллаж продолжает стоять и книги продолжают продаваться.

Недавно Лукашенко на совещании с историками распорядился навести порядок в исторической науке и по-новому расставить акценты. Период, когда белорусские земли находились в составе Речи Посполитой он резонно назвал временем этноцида белорусов, когда магнаты меняли белорусских крестьян на собак, а родной язык, культура и религия были под запретом.

Будем надеяться, что это были не пустые слова и за ними последует выкорчевывание националистической мифологии из учебников и книжных магазинов. За прошедшие три десятилетия повсеместное внедрение этой мифологии немало сделало для формирования искусственной, антирусской идентичности белорусов. Результат этого мы видели осенью позапрошлого года. Если мы не хотим превращения Белоруссии в еще одну Украину – пора положить этому конец.