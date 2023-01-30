В Донбассе рассказали, почему не боятся западных танков – и чего остро не хватает для победы

Воюющие в Донбассе офицеры танковых войск уверены, что поставка даже нескольких сотен западных танков ситуацию на фронте не изменит.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский военкор Дмитрий Стешин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы приехали в так называемый отстойник, где машины ремонтируются, обслуживаются, заправляются. Они уже начали выходить на позиции, и я понимаю, что у меня последняя возможность быстро переговорить с замкомандиром батальона о западной технике.

Первое, что он сказал – противника недооценивать нельзя. Но у него большие сомнения, что там будут украинские экипажи. Вот, например, перед началом СВО наших ребят хорошо пополнили Т-72, и они до сих пор доучиваются, хотя прошёл уже почти год.

Значит, и там будут западные экипажи. А человек, который за деньги согласился считать интересы другой страны своими интересами, он не будет погибать так, как гибнут наши танкисты, или украинские.

И есть большие сомнения, что смогут наладить нормальную логистику. После каждого третьего вся эта навесная красота, которая висит на «Леопардах», все эти системы слежения, будет, как минимум, срезана осколками. Дальше… ходовая – наши погодные условия. И поставки боеприпасов в танковые соединения должны быть просто непрерывные. Смогут ли украинцы это обеспечить – он очень сомневается.

Даже если загонят сотню танков на тысячу километров фронта, они погоды не сделают. Вот такое мнение человека, который будет реально жечь эти танки», – сказал Стешин.